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    Нонато - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Густаво
    Фамилия Нонато
    Команда Лудогорец
    Состав Основной
    Родной город Сан-Паулу
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 марта 1998 (25 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 1' - 78' Андерлехт 3:1
    (3:0)п         		Лудогорец Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 1' - 63' Лудогорец 1:0 Андерлехт Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Флуминенсе 17 0 2 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.08.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    21.08.2022 1' -67' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 5:2 Коритиба (Коритиба)
    07.08.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:0 Куяба (Куяба)
    02.08.2022 1' -90' Сантос (Сан-Паулу) 2:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    24.07.2022 1' -79' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    21.07.2022 1' -63' Гойас (Гояния) 2:3 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    17.07.2022 59' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    64'
    10.07.2022 1' -73' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:1 Сеара (Форталеза)
    26.06.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    47'
    20.06.2022 1' -89' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:0 Аваи (Флорианополис)
    16.06.2022 46' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    12.06.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:2 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    05.06.2022 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    90'
    30.05.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    22.05.2022 87' -90' Форталеза (Форталеза) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    15.05.2022 86' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    08.05.2022 19' -76' Палмейрас (Сан-Паулу) 1:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    34'
    01.05.2022 1' -90' Коритиба (Коритиба) 3:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    19'
    17.04.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    09.04.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:0 Сантос (Сан-Паулу)
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