Нонато - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Густаво
|Фамилия
|Нонато
|Команда
|Лудогорец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 марта 1998 (25 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Густаво
|Фамилия
|Нонато
|Команда
|Лудогорец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 марта 1998 (25 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|1' - 78'
|Андерлехт
|
3:1
(3:0)п
|Лудогорец
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|1' - 63'
|Лудогорец
|1:0
|Андерлехт
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Флуминенсе
|17
|0
|2
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.08.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|21.08.2022
|1' -67'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|5:2
|Коритиба (Коритиба)
|07.08.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|02.08.2022
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|24.07.2022
|1' -79'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|21.07.2022
|1' -63'
|Гойас (Гояния)
|2:3
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|17.07.2022
|59' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|64'
|10.07.2022
|1' -73'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Сеара (Форталеза)
|26.06.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|47'
|20.06.2022
|1' -89'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Аваи (Флорианополис)
|16.06.2022
|46' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|12.06.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|05.06.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|90'
|30.05.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|22.05.2022
|87' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|15.05.2022
|86' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|08.05.2022
|19' -76'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|1:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|34'
|01.05.2022
|1' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|3:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|19'
|17.04.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|09.04.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Сантос (Сан-Паулу)