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    Андре - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Андре
    Фамилия Нето
    Команда Флуминенсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 июля 2001 (21 год)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 10,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Флуминенсе 33 1 1 8 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 1' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    44'
    10.11.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 3:0 Гойас (Гояния)
    05.11.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 3:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    01.11.2022 1' -90' Сеара (Форталеза) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    27.10.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 0:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    23.10.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    17.10.2022 1' -90' Аваи (Флорианополис) 0:3 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    10.10.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    06.10.2022 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 3:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    01.10.2022 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    29.09.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 4:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    18.09.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    21'
    11.09.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:1 Форталеза (Форталеза)
    28.08.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    21.08.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 5:2 Коритиба (Коритиба)
    15.08.2022 1' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    02.08.2022 1' -90' Сантос (Сан-Паулу) 2:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    82'
    24.07.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    53'
    21.07.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 2:3 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    17.07.2022 1' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    25' 79'
    10.07.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:1 Сеара (Форталеза)
    02.07.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 4:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    26.06.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    20.06.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:0 Аваи (Флорианополис)
    12.06.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:2 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    90'
    09.06.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 5:3 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    63' 46'
    05.06.2022 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    30.05.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    60'
    22.05.2022 1' -90' Форталеза (Форталеза) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    15.05.2022 1' -86' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    01.05.2022 1' -51' Коритиба (Коритиба) 3:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    47' 51'
    24.04.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    09.04.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:0 Сантос (Сан-Паулу)
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