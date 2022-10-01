Герман Кано - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Герман
|Фамилия
|Кано
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Герман
|Фамилия
|Кано
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Флуминенсе
|37
|26
|3
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -81'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|31'
|10.11.2022
|1' -83'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Гойас (Гояния)
|78'
|05.11.2022
|1' -87'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|3:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|46' 56' 59'
|01.11.2022
|1' -83'
|Сеара (Форталеза)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|72' 45'
|27.10.2022
|1' -84'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|12' 70' 62'
|23.10.2022
|1' -86'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|17.10.2022
|1' -81'
|Аваи (Флорианополис)
|0:3
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|25'
|10.10.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|06.10.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|3:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|37'
|01.10.2022
|1' -83'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|29.09.2022
|1' -76'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|4:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|19'
|18.09.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|11.09.2022
|1' -86'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Форталеза (Форталеза)
|11' 57'
|28.08.2022
|1' -79'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|21.08.2022
|1' -80'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|5:2
|Коритиба (Коритиба)
|36'
|15.08.2022
|1' -70'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|07.08.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|2'
|02.08.2022
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|72'
|24.07.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|66'
|21.07.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:3
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|84'
|17.07.2022
|1' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|10.07.2022
|1' -78'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Сеара (Форталеза)
|39' 54'
|02.07.2022
|1' -84'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|4:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|42' 71'
|26.06.2022
|1' -70'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|20.06.2022
|1' -68'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Аваи (Флорианополис)
|5'
|16.06.2022
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|12.06.2022
|1' -80'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|09.06.2022
|1' -89'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|5:3
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|29' 58'
|05.06.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|30.05.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|10'
|22.05.2022
|1' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|15.05.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|8' 78'
|08.05.2022
|1' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|1:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|84'
|01.05.2022
|1' -59'
|Коритиба (Коритиба)
|3:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|24.04.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|17.04.2022
|68' -90'
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|09.04.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Сантос (Сан-Паулу)