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    Герман Кано - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Герман
    Фамилия Кано
    Команда Флуминенсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 февраля 1988 (35 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Флуминенсе 37 26 3 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 1' -81' Брагантино (Сан-Паулу) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    31'
    10.11.2022 1' -83' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 3:0 Гойас (Гояния)
    78'
    05.11.2022 1' -87' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 3:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    46' 56' 59'
    01.11.2022 1' -83' Сеара (Форталеза) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    72' 45'
    27.10.2022 1' -84' Коринтианс (Сан-Паулу) 0:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    12' 70' 62'
    23.10.2022 1' -86' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    17.10.2022 1' -81' Аваи (Флорианополис) 0:3 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    25'
    10.10.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    06.10.2022 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 3:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    37'
    01.10.2022 1' -83' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    29.09.2022 1' -76' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 4:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    19'
    18.09.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    11.09.2022 1' -86' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:1 Форталеза (Форталеза)
    11' 57'
    28.08.2022 1' -79' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    21.08.2022 1' -80' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 5:2 Коритиба (Коритиба)
    36'
    15.08.2022 1' -70' Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    07.08.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:0 Куяба (Куяба)
    2'
    02.08.2022 1' -90' Сантос (Сан-Паулу) 2:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    72'
    24.07.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    66'
    21.07.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 2:3 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    84'
    17.07.2022 1' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    10.07.2022 1' -78' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:1 Сеара (Форталеза)
    39' 54'
    02.07.2022 1' -84' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 4:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    42' 71'
    26.06.2022 1' -70' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    20.06.2022 1' -68' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:0 Аваи (Флорианополис)
    5'
    16.06.2022 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    12.06.2022 1' -80' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:2 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    09.06.2022 1' -89' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 5:3 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    29' 58'
    05.06.2022 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    30.05.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    10'
    22.05.2022 1' -90' Форталеза (Форталеза) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    15.05.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    8' 78'
    08.05.2022 1' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 1:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    84'
    01.05.2022 1' -59' Коритиба (Коритиба) 3:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    24.04.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    17.04.2022 68' -90' Куяба (Куяба) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    09.04.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:0 Сантос (Сан-Паулу)
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