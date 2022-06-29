Никита Былинкин - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Никита
|Фамилия
|Былинкин
|Команда
|Слуцк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Слуцк
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 января 1999 (24 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 125
тыс
|Имя
|Никита
|Фамилия
|Былинкин
|Команда
|Слуцк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Слуцк
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 января 1999 (24 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слуцк
|19
|0
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:5
|Динамо (Минск)
|15.10.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Слуцк (Слуцк)
|08.10.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|17.09.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|Белшина (Бобруйск)
|09.09.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:1
|Слуцк (Слуцк)
|20.08.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|12.08.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:0
|Слуцк (Слуцк)
|29.07.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Слуцк (Слуцк)
|04.07.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|3:0
|Слуцк (Слуцк)
|90'
|29.06.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|4:0
|Слуцк (Слуцк)
|61'
|25.06.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:2
|Витебск (Витебск)
|18.06.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|1:1
|Слуцк (Слуцк)
|27.05.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|2:2
|Гомель (Гомель)
|15.05.2022
|43' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|2:2
|Днепр (Могилев)
|07.05.2022
|1' -73'
|Белшина (Бобруйск)
|0:2
|Слуцк (Слуцк)
|30.04.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|1:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|15.04.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|2:4
|Минск (Минск)
|24' 72'
|02.04.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|Неман (Гродно)
|19.03.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:2
|Слуцк (Слуцк)