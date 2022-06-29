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    Никита Былинкин - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Никита
    Фамилия Былинкин
    Команда Слуцк
    Состав Основной
    Родной город Слуцк
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 января 1999 (24 года)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 125
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слуцк 19 0 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.10.2022 1' -90' Слуцк (Слуцк) 0:5 Динамо (Минск)
    15.10.2022 1' -90' Гомель (Гомель) 1:0 Слуцк (Слуцк)
    08.10.2022 1' -90' Слуцк (Слуцк) 0:0 БАТЭ (Борисов)
    17.09.2022 1' -90' Слуцк (Слуцк) 0:0 Белшина (Бобруйск)
    09.09.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 1:1 Слуцк (Слуцк)
    20.08.2022 1' -90' Слуцк (Слуцк) 1:2 Энергетик-БГУ (Минск)
    12.08.2022 1' -90' Неман (Гродно) 1:0 Слуцк (Слуцк)
    29.07.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 2:1 Слуцк (Слуцк)
    04.07.2022 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 3:0 Слуцк (Слуцк)
    90'
    29.06.2022 1' -90' БАТЭ (Борисов) 4:0 Слуцк (Слуцк)
    61'
    25.06.2022 1' -90' Слуцк (Слуцк) 0:2 Витебск (Витебск)
    18.06.2022 1' -90' Динамо (Минск) 1:1 Слуцк (Слуцк)
    27.05.2022 1' -90' Слуцк (Слуцк) 2:2 Гомель (Гомель)
    15.05.2022 43' -90' Слуцк (Слуцк) 2:2 Днепр (Могилев)
    07.05.2022 1' -73' Белшина (Бобруйск) 0:2 Слуцк (Слуцк)
    30.04.2022 1' -90' Слуцк (Слуцк) 1:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    15.04.2022 1' -90' Слуцк (Слуцк) 2:4 Минск (Минск)
    24' 72'
    02.04.2022 1' -90' Слуцк (Слуцк) 0:0 Неман (Гродно)
    19.03.2022 1' -90' Ислочь (Минский район) 1:2 Слуцк (Слуцк)
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