Иван Садовничий - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Садовничий
|Команда
|Неман
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гродно
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Садовничий
|Команда
|Неман
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гродно
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Неман
|18
|3
|0
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|2:0
|Неман (Гродно)
|34'
|30.10.2022
|1' -68'
|Неман (Гродно)
|3:0
|Гомель (Гомель)
|24.10.2022
|1' -69'
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Неман (Гродно)
|67'
|15.10.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|1:0
|Неман (Гродно)
|09.10.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|2:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|18.09.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Минск (Минск)
|74'
|04.09.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:2
|Неман (Гродно)
|27.08.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|12.08.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:0
|Слуцк (Слуцк)
|54'
|06.08.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|2:2
|Неман (Гродно)
|32'
|16.07.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|2:2
|Неман (Гродно)
|03.07.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:0
|Неман (Гродно)
|25.06.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|31'
|29.05.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|79'
|22.04.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|16.04.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Неман (Гродно)
|02.04.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|Неман (Гродно)
|19.03.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|2:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)