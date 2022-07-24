Юрий Ловец - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Юрий
|Фамилия
|Ловец
|Команда
|Славия-Мозырь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 225
тыс
|Имя
|Юрий
|Фамилия
|Ловец
|Команда
|Славия-Мозырь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Славия-Мозырь
|20
|4
|1
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|1' -62'
|Белшина (Бобруйск)
|1:4
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|57'
|29.10.2022
|1' -72'
|Шахтер (Солигорск)
|1:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|18.10.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|5:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|14.10.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|09.10.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|2:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|17.09.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:3
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|09.09.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:1
|Слуцк (Слуцк)
|67'
|03.09.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|17'
|07.08.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|4:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|82'
|24.07.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:3
|Шахтер (Солигорск)
|08.07.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|2:0
|Белшина (Бобруйск)
|19.06.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|4:2
|Минск (Минск)
|12'
|29.05.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|5:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|22.05.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:1
|Неман (Гродно)
|15.05.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|0:2
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|07.05.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|3:1
|Динамо-Брест (Брест)
|45'
|30.04.2022
|1' -83'
|Слуцк (Слуцк)
|1:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|36'
|23.04.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|2:2
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|59' 66'
|09.04.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:2
|Динамо (Минск)
|20.03.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)