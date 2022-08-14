Егор Трояков - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Егор
|Фамилия
|Трояков
|Команда
|Белшина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гомель
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 175
тыс
|Имя
|Егор
|Фамилия
|Трояков
|Команда
|Белшина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гомель
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Белшина
|20
|5
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|1:4
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|23.10.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Минск (Минск)
|7' 20'
|19.10.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|3:1
|Белшина (Бобруйск)
|15.10.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|1:0
|Неман (Гродно)
|01.10.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Динамо-Брест (Брест)
|17.09.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|Белшина (Бобруйск)
|11.09.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|1:3
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|03.09.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|27.08.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:0
|Динамо (Минск)
|14.08.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|18.07.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|1:2
|Шахтер (Солигорск)
|08.07.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|2:0
|Белшина (Бобруйск)
|26.06.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|2:4
|Белшина (Бобруйск)
|17.06.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|29.05.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|21.05.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:1
|Ислочь (Минский район)
|14.05.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Белшина (Бобруйск)
|07.05.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:2
|Слуцк (Слуцк)
|51'
|30.04.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:3
|Белшина (Бобруйск)
|17' 55'
|22.04.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Витебск (Витебск)
|63'