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    Егор Трояков - статистика

    #30 | Защитник
    Имя Егор
    Фамилия Трояков
    Команда Белшина
    Состав Основной
    Родной город Гомель
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 175
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Белшина 20 5 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2022 1' -90' Белшина (Бобруйск) 1:4 Славия-Мозырь (Мозырь)
    23.10.2022 1' -90' Белшина (Бобруйск) 2:2 Минск (Минск)
    7' 20'
    19.10.2022 1' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 3:1 Белшина (Бобруйск)
    15.10.2022 1' -90' Белшина (Бобруйск) 1:0 Неман (Гродно)
    01.10.2022 1' -90' Белшина (Бобруйск) 2:2 Динамо-Брест (Брест)
    17.09.2022 1' -90' Слуцк (Слуцк) 0:0 Белшина (Бобруйск)
    11.09.2022 1' -90' Белшина (Бобруйск) 1:3 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    03.09.2022 1' -90' Витебск (Витебск) 2:2 Белшина (Бобруйск)
    27.08.2022 1' -90' Белшина (Бобруйск) 0:0 Динамо (Минск)
    14.08.2022 1' -90' БАТЭ (Борисов) 2:2 Белшина (Бобруйск)
    18.07.2022 1' -90' Белшина (Бобруйск) 1:2 Шахтер (Солигорск)
    08.07.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 2:0 Белшина (Бобруйск)
    26.06.2022 1' -90' Минск (Минск) 2:4 Белшина (Бобруйск)
    17.06.2022 1' -90' Белшина (Бобруйск) 0:1 Энергетик-БГУ (Минск)
    29.05.2022 1' -90' Неман (Гродно) 2:2 Белшина (Бобруйск)
    21.05.2022 1' -90' Белшина (Бобруйск) 2:1 Ислочь (Минский район)
    14.05.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 1:1 Белшина (Бобруйск)
    07.05.2022 1' -90' Белшина (Бобруйск) 0:2 Слуцк (Слуцк)
    51'
    30.04.2022 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 1:3 Белшина (Бобруйск)
    17' 55'
    22.04.2022 1' -90' Белшина (Бобруйск) 2:2 Витебск (Витебск)
    63'
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