Владислав Ложкин - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Ложкин
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Могилев
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 марта 2002 (20 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Ложкин
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Могилев
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 марта 2002 (20 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|22
|6
|3
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:3
|Динамо (Минск)
|06.11.2022
|53' -90'
|Динамо (Минск)
|2:0
|Неман (Гродно)
|02.11.2022
|79' -90'
|Динамо (Минск)
|1:4
|Энергетик-БГУ (Минск)
|23.10.2022
|65' -90'
|Динамо (Минск)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|19.10.2022
|75' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:5
|Динамо (Минск)
|89'
|14.10.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|2:2
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|08.10.2022
|1' -85'
|Витебск (Витебск)
|0:0
|Динамо (Минск)
|01.10.2022
|46' -90'
|Динамо (Минск)
|1:0
|Шахтер (Солигорск)
|16.09.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|3:0
|Гомель (Гомель)
|10.09.2022
|75' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|0:0
|Динамо (Минск)
|04.09.2022
|70' -90'
|Динамо (Минск)
|4:0
|Днепр (Могилев)
|76'
|07.08.2022
|1' -46'
|Динамо (Минск)
|3:1
|Минск (Минск)
|02.07.2022
|58' -90'
|Динамо (Минск)
|1:2
|Ислочь (Минский район)
|26.06.2022
|68' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:3
|Динамо (Минск)
|88' 78'
|18.06.2022
|1' -63'
|Динамо (Минск)
|1:1
|Слуцк (Слуцк)
|22'
|28.05.2022
|1' -79'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|3:4
|Динамо (Минск)
|22.05.2022
|84' -90'
|Динамо (Минск)
|2:1
|Витебск (Витебск)
|90'
|08.05.2022
|1' -77'
|Гомель (Гомель)
|0:1
|Динамо (Минск)
|02.05.2022
|1' -86'
|Динамо (Минск)
|2:2
|БАТЭ (Борисов)
|80'
|23.04.2022
|83' -90'
|Днепр (Могилев)
|0:2
|Динамо (Минск)
|09.04.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:2
|Динамо (Минск)
|02.04.2022
|65' -90'
|Динамо (Минск)
|1:1
|Арсенал (Дзержинск)
|90'
|18.03.2022
|73' -90'
|Минск (Минск)
|0:1
|Динамо (Минск)