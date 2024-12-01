Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джозеф Баккей - статистика

Одд
Завершил карьеру
29 апреля 2001 (25), Осло
#3 | Защитник
178 см
Норвегия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Одд
26
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Викинг
3 : 3
20.10.2024
Одд
1' - 90'
45'
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Одд
1 : 3
29.09.2024
КФУМ-Камератене
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Кристиансунд
0 : 0
22.09.2024
Одд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Одд
1 : 0
15.09.2024
Тромсе
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Фредрикстад
2 : 0
31.08.2024
Одд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Одд
1 : 3
25.08.2024
Русенборг
1' - 83'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
ХамКам
1 : 0
18.08.2024
Одд
1' - 74'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Одд
1 : 1
11.08.2024
Сарпсборг 08
76' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Одд
2 : 0
28.07.2024
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Буде-Глимт
3 : 0
19.07.2024
Одд
65' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Одд
1 : 2
13.07.2024
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Русенборг
2 : 1
07.07.2024
Одд
1' - 90'
65'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Одд
1 : 1
28.06.2024
Кристиансунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Стремсгодсет
1 : 1
02.06.2024
Одд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Одд
2 : 1
26.05.2024
Лиллестрем
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
КФУМ-Камератене
0 : 0
20.05.2024
Одд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Одд
0 : 4
16.05.2024
Мольде
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Тромсе
4 : 0
12.05.2024
Одд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Одд
0 : 2
05.05.2024
Фредрикстад
1' - 88'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Одд
3 : 3
28.04.2024
Викинг
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Бранн
2 : 0
21.04.2024
Одд
1' - 90'
69'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Мольде
1 : 2
17.04.2024
Одд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Одд
1 : 1
14.04.2024
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Сарпсборг 08
0 : 1
07.04.2024
Одд
1' - 90'
87'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Одд
1 : 1
31.03.2024
Хаугесунд
1' - 90'
Главные новости
Мостовой объяснил, чем побег Роналду отличается от его случая в сборной России в 2004
18:17
1
Булыкин определил, на какой случай в сборной России похож побег Роналду
17:33
Дзюба спустя несколько часов передумал завершать карьеру
17:15
8
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
2
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
4
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
30
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
4
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+