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    Александр Гуз - статистика

    #88 | Полузащитник
    Имя Александр
    Фамилия Гуз
    Команда Ислочь
    Состав Молодежный
    Родной город Речица
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 мая 2004 (18 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 125
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ислочь 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 90' -90' Ислочь (Минский район) 3:0 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    24.10.2022 1' -26' Гомель (Гомель) 3:1 Ислочь (Минский район)
    20.10.2022 Был в запасе Ислочь (Минский район) 0:0 БАТЭ (Борисов)
    15.10.2022 90' -90' Днепр (Могилев) 0:2 Ислочь (Минский район)
    03.09.2022 Был в запасе Ислочь (Минский район) 2:3 Энергетик-БГУ (Минск)
    27.08.2022 Был в запасе Неман (Гродно) 1:0 Ислочь (Минский район)
    21.08.2022 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 1:0 Ислочь (Минский район)
    13.08.2022 Был в запасе Ислочь (Минский район) 1:2 Динамо-Брест (Брест)
    08.07.2022 1' -90' Ислочь (Минский район) 2:0 Витебск (Витебск)
    02.07.2022 Был в запасе Динамо (Минск) 1:2 Ислочь (Минский район)
    25.06.2022 Был в запасе Ислочь (Минский район) 1:1 Гомель (Гомель)
    18.06.2022 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 0:1 Ислочь (Минский район)
    10.04.2022 Был в запасе Ислочь (Минский район) 1:1 Шахтер (Солигорск)
    19.03.2022 Был в запасе Ислочь (Минский район) 1:2 Слуцк (Слуцк)
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