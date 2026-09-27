Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 150 тыс

Илья Василевич - статистика

Сокол
14 апреля 2000 (26), Ивацевичи
#25 | Нападающий
179 см
Беларусь
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 11 тур
Сокол
0 : 0
27.09.2026
Машук-КМВ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Динамо Киров
3 : 1
21.09.2026
Сокол
66' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Волгарь
1 : 1
13.09.2026
Сокол
62' - 90'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Сокол
1 : 1
09.09.2026
Ленинградец
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 8 тур
Сокол
2 : 2
05.09.2026
Динамо Бр
58' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сокол
6
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 11 тур
Сокол
0 : 0
27.09.2026
Машук-КМВ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Динамо Киров
3 : 1
21.09.2026
Сокол
66' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Волгарь
1 : 1
13.09.2026
Сокол
62' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 8 тур
Сокол
2 : 2
05.09.2026
Динамо Бр
58' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 7 тур
Родина-2
4 : 0
30.08.2026
Сокол
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 6 тур
Сокол
2 : 2
22.08.2026
Сибирь
84' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур
Машук-КМВ
1 : 1
02.08.2026
Сокол
1' - 61'
18'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 2 тур
Сокол
0 : 1
26.07.2026
Динамо Киров
64' - 90'
Главные новости
Мостовой объяснил, чем побег Роналду отличается от его случая в сборной России в 2004
18:17
1
Булыкин определил, на какой случай в сборной России похож побег Роналду
17:33
Дзюба спустя несколько часов передумал завершать карьеру
17:15
7
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
2
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
4
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
30
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
4
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+