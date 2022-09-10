Илья Василевич - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Илья
|Фамилия
|Василевич
|Команда
|БАТЭ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|179
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€ 150
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|Имя
|Илья
|Фамилия
|Василевич
|Команда
|БАТЭ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|БАТЭ
|21
|3
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|62' -90'
|Арсенал (Дзержинск)
|0:2
|БАТЭ (Борисов)
|71'
|06.11.2022
|58' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|3:2
|Минск (Минск)
|29.10.2022
|75' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:2
|БАТЭ (Борисов)
|24.10.2022
|57' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Неман (Гродно)
|20.10.2022
|1' -68'
|Ислочь (Минский район)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|15.10.2022
|63' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|4:1
|Динамо-Брест (Брест)
|80'
|08.10.2022
|71' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|01.10.2022
|1' -56'
|БАТЭ (Борисов)
|1:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|16.09.2022
|1' -66'
|Витебск (Витебск)
|1:1
|БАТЭ (Борисов)
|54'
|10.09.2022
|75' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|0:0
|Динамо (Минск)
|04.09.2022
|90' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)
|14.08.2022
|1' -71'
|БАТЭ (Борисов)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|50'
|07.08.2022
|1' -72'
|БАТЭ (Борисов)
|4:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|15.07.2022
|46' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|1:2
|Арсенал (Дзержинск)
|09.07.2022
|59' -90'
|Минск (Минск)
|2:2
|БАТЭ (Борисов)
|77'
|03.07.2022
|73' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|1:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|29.06.2022
|64' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|4:0
|Слуцк (Слуцк)
|25.06.2022
|67' -90'
|Неман (Гродно)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|18.06.2022
|7' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|0:1
|Ислочь (Минский район)
|22.04.2022
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Гомель (Гомель)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)
|10.04.2022
|78' -90'
|Днепр (Могилев)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)
|02.04.2022
|67' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)
|20.03.2022
|Был в запасе
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)