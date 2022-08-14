Педро - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Педро
|Фамилия
|дос Сантос
|Команда
|Фламенго
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 20,00
млн
|Имя
|Педро
|Фамилия
|дос Сантос
|Команда
|Фламенго
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2023
|1' - 90'
|Аль-Ахли
|2:4
|Фламенго
|Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
|77' 90'
|07.02.2023
|1' - 90'
|Фламенго
|2:3
|Аль-Хиляль
|Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
|20' 90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фламенго
|24
|11
|3
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.10.2022
|1' -46'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|3:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|45'
|06.10.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|02.10.2022
|1' -78'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|66' 70' 71'
|18.09.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|04.09.2022
|46' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Сеара (Форталеза)
|85'
|29.08.2022
|56' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|58' 76'
|21.08.2022
|68' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|14.08.2022
|83' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|5:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|90'
|07.08.2022
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|24.07.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|55' 84'
|21.07.2022
|1' -46'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|6' 13'
|17.07.2022
|1' -65'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Коритиба (Коритиба)
|22'
|10.07.2022
|61' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|90'
|03.07.2022
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|18'
|26.06.2022
|1' -84'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|41'
|19.06.2022
|80' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|16.06.2022
|84' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Куяба (Куяба)
|12.06.2022
|82' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|09.06.2022
|64' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|05.06.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Форталеза (Форталеза)
|51'
|30.05.2022
|68' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|21.05.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|17'
|14.05.2022
|Был в запасе
|Сеара (Форталеза)
|2:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|23.04.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|21.04.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|17.04.2022
|86' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|3:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|10.04.2022
|82' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)