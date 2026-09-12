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Бразилия. Серия А
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Интернасьонал
Матеус Кунья
Статистика
€ 3 млн
Матеус Кунья - статистика
Интернасьонал
24 мая 2001 (25)
#23 | Вратарь
Бразилия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 27 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
12.09.2026
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Интернасьонал
2 : 3
06.09.2026
Сантос
1' - 90'
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2026
Кубок Либертадорес 2026
Бразилия. Серия А 2024
Бразилия. Серия А 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Крузейро
9
0
1
1
0
Интернасьонал
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 27 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
12.09.2026
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Интернасьонал
2 : 3
06.09.2026
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Баия
3 : 2
31.08.2026
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Интернасьонал
1 : 1
18.08.2026
Ремо
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Палмейрас
0 : 0
09.08.2026
Интернасьонал
1' - 90'
72'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Интернасьонал
1 : 1
30.07.2026
Фламенго
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
26.07.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Крузейро
1 : 1
01.06.2026
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Крузейро
2 : 1
24.05.2026
Шапекоэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Палмейрас
1 : 1
17.05.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Баия
1 : 2
10.05.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Крузейро
1 : 3
03.05.2026
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Ремо
0 : 1
26.04.2026
Крузейро
1' - 90'
53'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Крузейро
2 : 0
19.04.2026
Гремио
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Крузейро
2 : 1
13.04.2026
Брагантино
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Сан-Паулу
4 : 1
05.04.2026
Крузейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Крузейро
3 : 0
02.04.2026
Витория
1' - 90'
36'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Крузейро
0 : 0
22.03.2026
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 1
19.03.2026
Крузейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Крузейро
3 : 3
16.03.2026
Васко да Гама
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Фламенго
2 : 0
12.03.2026
Крузейро
62' - 90'
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