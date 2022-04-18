Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Савио - статистика

    #33 | Нападающий
    Имя Савио
    Фамилия Морейра
    Команда ПСВ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 апреля 2004 (18 лет)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 6,00
    млн
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11