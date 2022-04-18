Савио - статистика
#33 | Нападающий
|Имя
|Савио
|Фамилия
|Морейра
|Команда
|ПСВ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 апреля 2004 (18 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Савио
|Фамилия
|Морейра
|Команда
|ПСВ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 апреля 2004 (18 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Минейро
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.06.2022
|1' -75'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|6'
|09.06.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|5:3
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|05.06.2022
|82' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|0:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|30.05.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Аваи (Флорианополис)
|15.05.2022
|87' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|12.05.2022
|90' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|07.05.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|2:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|24.04.2022
|86' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:2
|Коритиба (Коритиба)
|18.04.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)