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    Владислав Журавлев - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Владислав
    Фамилия Журавлев
    Команда Ислочь
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 июля 2004 (18 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 25
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ислочь 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 Был в запасе Ислочь (Минский район) 3:0 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    06.11.2022 90' -90' Витебск (Витебск) 1:3 Ислочь (Минский район)
    18.06.2022 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 0:1 Ислочь (Минский район)
    21.05.2022 Был в запасе Белшина (Бобруйск) 2:1 Ислочь (Минский район)
    15.05.2022 Был в запасе Ислочь (Минский район) 0:2 Славия-Мозырь (Мозырь)
    01.05.2022 Был в запасе Ислочь (Минский район) 2:0 Минск (Минск)
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