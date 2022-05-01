Владислав Журавлев - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Журавлев
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 июля 2004 (18 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 25
тыс
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Журавлев
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 июля 2004 (18 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ислочь
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|3:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|06.11.2022
|90' -90'
|Витебск (Витебск)
|1:3
|Ислочь (Минский район)
|18.06.2022
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|0:1
|Ислочь (Минский район)
|21.05.2022
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|2:1
|Ислочь (Минский район)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|0:2
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Минск (Минск)