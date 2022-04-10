Иван Дибанго - статистика
#55 | Защитник
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Дибанго
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Яунде
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 марта 2002 (20 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Дибанго
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Яунде
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 марта 2002 (20 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ислочь
|11
|2
|5
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.07.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Витебск (Витебск)
|02.07.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|1:2
|Ислочь (Минский район)
|25.06.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|3'
|18.06.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|0:1
|Ислочь (Минский район)
|88'
|21.05.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:1
|Ислочь (Минский район)
|90'
|15.05.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|0:2
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|01.05.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Минск (Минск)
|13'
|23.04.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:2
|Ислочь (Минский район)
|50'
|16.04.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Неман (Гродно)
|10.04.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|19.03.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:2
|Слуцк (Слуцк)