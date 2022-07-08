Владислав Морозов - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Морозов
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брест
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 октября 2000 (22 года)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Морозов
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брест
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 октября 2000 (22 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ислочь
|22
|7
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|46' -90'
|Ислочь (Минский район)
|3:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|49'
|24.10.2022
|1' -56'
|Гомель (Гомель)
|3:1
|Ислочь (Минский район)
|20.10.2022
|1' -62'
|Ислочь (Минский район)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|15.10.2022
|32' -90'
|Днепр (Могилев)
|0:2
|Ислочь (Минский район)
|09.10.2022
|53' -90'
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Белшина (Бобруйск)
|75'
|03.09.2022
|1' -76'
|Ислочь (Минский район)
|2:3
|Энергетик-БГУ (Минск)
|58'
|27.08.2022
|1' -46'
|Неман (Гродно)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|21.08.2022
|1' -46'
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|13.08.2022
|63' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:2
|Динамо-Брест (Брест)
|08.07.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Витебск (Витебск)
|65'
|02.07.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|1:2
|Ислочь (Минский район)
|25.06.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|3'
|18.06.2022
|1' -56'
|БАТЭ (Борисов)
|0:1
|Ислочь (Минский район)
|21.05.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:1
|Ислочь (Минский район)
|46'
|15.05.2022
|68' -90'
|Ислочь (Минский район)
|0:2
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|07.05.2022
|65' -90'
|Арсенал (Дзержинск)
|1:3
|Ислочь (Минский район)
|01.05.2022
|65' -90'
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Минск (Минск)
|23.04.2022
|44' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:2
|Ислочь (Минский район)
|90'
|16.04.2022
|63' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Неман (Гродно)
|10.04.2022
|63' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|02.04.2022
|70' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|2:2
|Ислочь (Минский район)
|19.03.2022
|64' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:2
|Слуцк (Слуцк)