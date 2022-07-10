Максим Мякиш - статистика
#97 | Полузащитник
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Мякиш
|Команда
|Торпедо-БелАЗ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гродно
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 марта 2000 (23 года)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 225
тыс
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Мякиш
|Команда
|Торпедо-БелАЗ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гродно
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 марта 2000 (23 года)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо-БелАЗ
|20
|1
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.10.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|18.10.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:0
|Витебск (Витебск)
|81'
|14.10.2022
|63' -90'
|Динамо (Минск)
|2:2
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|08.10.2022
|1' -46'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|01.10.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|1:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|03.09.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|12' 32'
|19.08.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|Минск (Минск)
|12.08.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|4:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|06.08.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|2:2
|Неман (Гродно)
|10.07.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|04.07.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|3:0
|Слуцк (Слуцк)
|29.06.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|25.06.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|17.06.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|28.05.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|3:4
|Динамо (Минск)
|14'
|13.05.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|36'
|30.04.2022
|63' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:3
|Белшина (Бобруйск)
|23.04.2022
|1' -68'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|2:2
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|09.04.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|1:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|3:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|19.03.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|2:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)