Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 50 тыс

Сергей Сазончик - статистика

Арсенал
20 октября 2000 (25), Минск
#10 | Полузащитник
180 см
Беларусь
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
МЛ Витебск
5 : 1
18.09.2026
Арсенал
66' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Арсенал
0 : 0
12.09.2026
Барановичи
68' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Ислочь
1 : 1
07.09.2026
Арсенал
1' - 62'
23'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арсенал
13
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
МЛ Витебск
5 : 1
18.09.2026
Арсенал
66' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Арсенал
0 : 0
12.09.2026
Барановичи
68' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Ислочь
1 : 1
07.09.2026
Арсенал
1' - 62'
23'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Арсенал
2 : 4
30.08.2026
Торпедо-БелАЗ
1' - 90'
15'
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Белшина
2 : 0
22.08.2026
Арсенал
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Арсенал
1 : 3
14.08.2026
Славия-Мозырь
1' - 78'
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Нафтан
3 : 0
07.08.2026
Арсенал
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Арсенал
1 : 2
01.08.2026
Минск
73' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Арсенал
0 : 1
30.05.2026
Динамо Мн
Был в запасе
50'
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Динамо-Брест
3 : 0
23.05.2026
Арсенал
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Арсенал
0 : 3
17.05.2026
МЛ Витебск
1' - 46'
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Барановичи
1 : 1
08.05.2026
Арсенал
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Арсенал
2 : 2
01.05.2026
Ислочь
79' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
26.04.2026
Арсенал
73' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Арсенал
2 : 0
20.04.2026
Белшина
73' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
11.04.2026
Арсенал
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Арсенал
2 : 0
03.04.2026
Нафтан
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Минск
1 : 1
20.03.2026
Арсенал
75' - 90'
Главные новости
Булыкин определил, на какой случай в сборной России похож побег Роналду
17:33
Дзюба спустя несколько часов передумал завершать карьеру
17:15
5
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
1
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
4
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
29
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
4
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
4
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+