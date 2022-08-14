Сергей Сазончик - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Сазончик
|Команда
|БАТЭ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 октября 2000 (22 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Сазончик
|Команда
|БАТЭ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 октября 2000 (22 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|БАТЭ
|12
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|90' -90'
|Арсенал (Дзержинск)
|0:2
|БАТЭ (Борисов)
|06.11.2022
|84' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|3:2
|Минск (Минск)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:2
|БАТЭ (Борисов)
|24.10.2022
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Неман (Гродно)
|20.10.2022
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|15.10.2022
|80' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|4:1
|Динамо-Брест (Брест)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|01.10.2022
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|1:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|16.09.2022
|Был в запасе
|Витебск (Витебск)
|1:1
|БАТЭ (Борисов)
|14.08.2022
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|07.08.2022
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|4:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|09.07.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|2:2
|БАТЭ (Борисов)
|03.07.2022
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|1:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|29.06.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|4:0
|Слуцк (Слуцк)
|38'
|25.06.2022
|76' -90'
|Неман (Гродно)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|18.06.2022
|67' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|0:1
|Ислочь (Минский район)
|28.05.2022
|59' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)
|13.05.2022
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|08.05.2022
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Витебск (Витебск)
|02.05.2022
|76' -90'
|Динамо (Минск)
|2:2
|БАТЭ (Борисов)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)
|10.04.2022
|74' -90'
|Днепр (Могилев)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)
|02.04.2022
|85' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)
|20.03.2022
|79' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)