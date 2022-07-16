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    Ян Скибский - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Ян
    Фамилия Скибский
    Команда Витебск
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 декабря 2002 (20 лет)
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Витебск 20 1 0 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 1' -90' Неман (Гродно) 1:1 Витебск (Витебск)
    29.10.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 4:4 Витебск (Витебск)
    42'
    23.10.2022 1' -90' Витебск (Витебск) 0:1 Слуцк (Слуцк)
    32'
    18.10.2022 1' -85' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 1:0 Витебск (Витебск)
    14.10.2022 1' -90' Витебск (Витебск) 0:5 Шахтер (Солигорск)
    16.09.2022 1' -90' Витебск (Витебск) 1:1 БАТЭ (Борисов)
    03.09.2022 1' -90' Витебск (Витебск) 2:2 Белшина (Бобруйск)
    28.08.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 0:2 Витебск (Витебск)
    05.08.2022 67' -90' Витебск (Витебск) 0:3 Энергетик-БГУ (Минск)
    16.07.2022 57' -90' Витебск (Витебск) 2:2 Неман (Гродно)
    08.07.2022 1' -90' Ислочь (Минский район) 2:0 Витебск (Витебск)
    84'
    03.07.2022 63' -90' Витебск (Витебск) 0:1 Динамо-Брест (Брест)
    25.06.2022 62' -90' Слуцк (Слуцк) 0:2 Витебск (Витебск)
    17.06.2022 1' -61' Витебск (Витебск) 0:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    28.05.2022 57' -90' Шахтер (Солигорск) 2:0 Витебск (Витебск)
    22.05.2022 67' -90' Динамо (Минск) 2:1 Витебск (Витебск)
    13.05.2022 70' -90' Витебск (Витебск) 1:1 Гомель (Гомель)
    08.05.2022 66' -90' БАТЭ (Борисов) 2:1 Витебск (Витебск)
    02.05.2022 66' -90' Витебск (Витебск) 2:1 Днепр (Могилев)
    22.04.2022 1' -81' Белшина (Бобруйск) 2:2 Витебск (Витебск)
    03.04.2022 Был в запасе Витебск (Витебск) 1:1 Минск (Минск)
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