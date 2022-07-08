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    Захар Червяков - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Захар
    Фамилия Червяков
    Команда Витебск
    Состав Основной
    Родной город Витебск
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 августа 2002 (20 лет)
    Стоимость:
    € 75
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Витебск 9 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 Был в запасе Неман (Гродно) 1:1 Витебск (Витебск)
    06.11.2022 73' -90' Витебск (Витебск) 1:3 Ислочь (Минский район)
    18.10.2022 61' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 1:0 Витебск (Витебск)
    14.10.2022 79' -90' Витебск (Витебск) 0:5 Шахтер (Солигорск)
    16.09.2022 Был в запасе Витебск (Витебск) 1:1 БАТЭ (Борисов)
    10.09.2022 46' -90' Днепр (Могилев) 2:1 Витебск (Витебск)
    03.09.2022 71' -90' Витебск (Витебск) 2:2 Белшина (Бобруйск)
    28.08.2022 70' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 0:2 Витебск (Витебск)
    16.07.2022 73' -90' Витебск (Витебск) 2:2 Неман (Гродно)
    08.07.2022 Был в запасе Ислочь (Минский район) 2:0 Витебск (Витебск)
    03.07.2022 Был в запасе Витебск (Витебск) 0:1 Динамо-Брест (Брест)
    17.06.2022 Был в запасе Витебск (Витебск) 0:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    13.05.2022 83' -90' Витебск (Витебск) 1:1 Гомель (Гомель)
    08.05.2022 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 2:1 Витебск (Витебск)
    22.04.2022 81' -90' Белшина (Бобруйск) 2:2 Витебск (Витебск)
    03.04.2022 Был в запасе Витебск (Витебск) 1:1 Минск (Минск)
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