Захар Червяков - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Захар
|Фамилия
|Червяков
|Команда
|Витебск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Витебск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 августа 2002 (20 лет)
Стоимость:
€ 75
тыс
|Имя
|Захар
|Фамилия
|Червяков
|Команда
|Витебск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Витебск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 августа 2002 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Витебск
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|1:1
|Витебск (Витебск)
|06.11.2022
|73' -90'
|Витебск (Витебск)
|1:3
|Ислочь (Минский район)
|18.10.2022
|61' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:0
|Витебск (Витебск)
|14.10.2022
|79' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:5
|Шахтер (Солигорск)
|16.09.2022
|Был в запасе
|Витебск (Витебск)
|1:1
|БАТЭ (Борисов)
|10.09.2022
|46' -90'
|Днепр (Могилев)
|2:1
|Витебск (Витебск)
|03.09.2022
|71' -90'
|Витебск (Витебск)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|28.08.2022
|70' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:2
|Витебск (Витебск)
|16.07.2022
|73' -90'
|Витебск (Витебск)
|2:2
|Неман (Гродно)
|08.07.2022
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Витебск (Витебск)
|03.07.2022
|Был в запасе
|Витебск (Витебск)
|0:1
|Динамо-Брест (Брест)
|17.06.2022
|Был в запасе
|Витебск (Витебск)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|13.05.2022
|83' -90'
|Витебск (Витебск)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|08.05.2022
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Витебск (Витебск)
|22.04.2022
|81' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Витебск (Витебск)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Витебск (Витебск)
|1:1
|Минск (Минск)