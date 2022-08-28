Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роман Лисовский - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Роман
    Фамилия Лисовский
    Команда Витебск
    Состав Основной
    Родной город Минск
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 ноября 2001 (21 год)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 125
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Витебск 16 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 84' -90' Неман (Гродно) 1:1 Витебск (Витебск)
    29.10.2022 73' -90' Динамо-Брест (Брест) 4:4 Витебск (Витебск)
    23.10.2022 Был в запасе Витебск (Витебск) 0:1 Слуцк (Слуцк)
    18.10.2022 Был в запасе Торпедо-БелАЗ (Жодино) 1:0 Витебск (Витебск)
    14.10.2022 Был в запасе Витебск (Витебск) 0:5 Шахтер (Солигорск)
    08.10.2022 Был в запасе Витебск (Витебск) 0:0 Динамо (Минск)
    30.09.2022 83' -90' Гомель (Гомель) 1:0 Витебск (Витебск)
    16.09.2022 90' -90' Витебск (Витебск) 1:1 БАТЭ (Борисов)
    03.09.2022 Был в запасе Витебск (Витебск) 2:2 Белшина (Бобруйск)
    28.08.2022 89' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 0:2 Витебск (Витебск)
    13.08.2022 89' -90' Минск (Минск) 2:0 Витебск (Витебск)
    16.07.2022 1' -90' Витебск (Витебск) 2:2 Неман (Гродно)
    08.07.2022 1' -79' Ислочь (Минский район) 2:0 Витебск (Витебск)
    03.07.2022 1' -72' Витебск (Витебск) 0:1 Динамо-Брест (Брест)
    25.06.2022 1' -75' Слуцк (Слуцк) 0:2 Витебск (Витебск)
    17.06.2022 61' -90' Витебск (Витебск) 0:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    13.05.2022 1' -46' Витебск (Витебск) 1:1 Гомель (Гомель)
    08.05.2022 1' -90' БАТЭ (Борисов) 2:1 Витебск (Витебск)
    22.04.2022 1' -90' Белшина (Бобруйск) 2:2 Витебск (Витебск)
    03.04.2022 1' -90' Витебск (Витебск) 1:1 Минск (Минск)
    19.03.2022 75' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 3:1 Витебск (Витебск)
    • Читайте нас: 
    11