Джон Меркадо - статистика
#50 | Нападающий
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Меркадо
|Команда
|Атлетико Паранаэнсе
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Гуаякиль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 июня 2002 (20 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Меркадо
|Команда
|Атлетико Паранаэнсе
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Гуаякиль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 июня 2002 (20 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Паранаэнсе
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.06.2022
|89' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|4:2
|Брагантино (Сан-Паулу)
|16.06.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)