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    Джон Меркадо - статистика

    #50 | Нападающий
    Имя Джон
    Фамилия Меркадо
    Команда Атлетико Паранаэнсе
    Состав Молодежный
    Родной город Гуаякиль
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 июня 2002 (20 лет)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико Паранаэнсе 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.06.2022 89' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 4:2 Брагантино (Сан-Паулу)
    16.06.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
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