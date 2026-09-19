Был в запасе

Был в запасе

Был в запасе

Статистика по турнирам

Англия. Кубок лиги 2025/2026 Англия. Премьер-лига 2025/2026 Бразилия. Серия А 2025 Клубный чемпионат мира 2025 Кубок Либертадорес 2025 Лига Европы 2025/2026 Бразилия. Серия А 2024 Кубок Либертадорес 2024 Межконтинентальный кубок 2024 Бразилия. Серия А 2023 Испания. Кубок 2023/2024 Испания. Сегунда 2023/2024 Бразилия. Серия А 2022