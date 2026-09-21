Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 7,50 млн

Исидро Питта - статистика

Брагантино
14 августа 1999 (27), Асунсьон
#9 | Нападающий
183 см
Парагвай
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Фламенго
2 : 1
21.09.2026
Брагантино
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Ботафого
1 : 1
13.09.2026
Брагантино
1' - 60'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брагантино
24
6/-1
3
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Фламенго
2 : 1
21.09.2026
Брагантино
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Ботафого
1 : 1
13.09.2026
Брагантино
1' - 60'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Сан-Паулу
2 : 1
30.08.2026
Брагантино
1' - 78'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Брагантино
1 : 0
23.08.2026
Гремио
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
16.08.2026
Брагантино
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Брагантино
0 : 2
10.08.2026
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Брагантино
0 : 0
27.07.2026
Коритиба
65' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Брагантино
3 : 1
31.05.2026
Интернасьонал
1' - 84'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Васко да Гама
0 : 3
25.05.2026
Брагантино
1' - 72'
60'
45'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Брагантино
2 : 0
18.05.2026
Витория
1' - 82'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Сантос
2 : 0
11.05.2026
Брагантино
1' - 90'
16'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.05.2026
Брагантино
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Брагантино
0 : 1
27.04.2026
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Брагантино
4 : 2
20.04.2026
Ремо
1' - 65'
19, 37, 48'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Крузейро
2 : 1
13.04.2026
Брагантино
1' - 90'
6'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Мирассол
0 : 1
06.04.2026
Брагантино
1' - 85'
51'
67'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Брагантино
3 : 0
03.04.2026
Фламенго
1' - 90'
17'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Брагантино
1 : 2
21.03.2026
Ботафого
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Баия
2 : 0
19.03.2026
Брагантино
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Брагантино
1 : 2
16.03.2026
Сан-Паулу
73' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
1 : 1
13.03.2026
Брагантино
63' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Брагантино
1 : 1
26.02.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 54'
53'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Коринтианс
2 : 0
13.02.2026
Брагантино
1' - 83'
59'
59'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Брагантино
1 : 0
05.02.2026
Атлетико Минейро
66' - 90'
Главные новости
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
2
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
29
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
3
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
2
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+