Энтони Контрерас - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Энтони
|Фамилия
|Контрерас
|Команда
|Эредиано
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Хосе
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 января 2000 (23 года)
|Рост
|180
|Имя
|Энтони
|Фамилия
|Контрерас
|Команда
|Эредиано
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Хосе
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 января 2000 (23 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коста-Рика
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.12.2022
|90' -90'
|Коста-Рика
|2:4
|Германия
|27.11.2022
|1' -65'
|Япония
|0:1
|Коста-Рика
|41'
|23.11.2022
|1' -61'
|Испания
|7:0
|Коста-Рика