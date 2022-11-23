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    Энтони Контрерас - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Энтони
    Фамилия Контрерас
    Команда Эредиано
    Состав Основной
    Родной город Сан-Хосе
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 января 2000 (23 года)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коста-Рика 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.12.2022 90' -90' Коста-Рика 2:4 Германия
    27.11.2022 1' -65' Япония 0:1 Коста-Рика
    41'
    23.11.2022 1' -61' Испания 7:0 Коста-Рика
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