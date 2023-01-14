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    Исмаэль Коне - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Исмаэль
    Фамилия Коне
    Команда Монреаль Импакт
    Состав Основной
    Родной город Абиджан
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 июня 2002 (20 лет)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Уотфорд 0:0 Престон Англия. Чемпионшип, 35 тур
    25.02.2023 57' - 90' Шеффилд Юнайтед 1:0 Уотфорд Англия. Чемпионшип, 34 тур
    70'
    20.02.2023 1' - 81' Уотфорд 3:2 Вест Бромвич Англия. Чемпионшип, 33 тур
    14.02.2023 1' - 76' Бернли 1:1 Уотфорд Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 1' - 79' Уотфорд 1:1 Блэкберн Англия. Чемпионшип, 31 тур
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