Исмаэль Коне - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Исмаэль
|Фамилия
|Коне
|Команда
|Монреаль Импакт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абиджан
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июня 2002 (20 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Исмаэль
|Фамилия
|Коне
|Команда
|Монреаль Импакт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абиджан
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июня 2002 (20 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Уотфорд
|0:0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|25.02.2023
|57' - 90'
|Шеффилд Юнайтед
|1:0
|Уотфорд
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|70'
|20.02.2023
|1' - 81'
|Уотфорд
|3:2
|Вест Бромвич
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|14.02.2023
|1' - 76'
|Бернли
|1:1
|Уотфорд
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|1' - 79'
|Уотфорд
|1:1
|Блэкберн
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уотфорд
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:0
|Престон (Престон)
|25.02.2023
|57' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|1:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|70'
|20.02.2023
|1' -81'
|Уотфорд (Уотфорд)
|3:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|14.02.2023
|1' -76'
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Уотфорд (Уотфорд)
|11.02.2023
|1' -79'
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|04.02.2023
|81' -90'
|Рединг (Рединг)
|2:2
|Уотфорд (Уотфорд)
|28.01.2023
|1' -46'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|21.01.2023
|1' -65'
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|14.01.2023
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|2:0
|Блэкпул (Блэкпул)