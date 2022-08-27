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    Йохан Валенсия - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Йохан
    Фамилия Валенсия
    Команда Остин
    Состав Основной
    Родной город Кали
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 июля 1996 (26 лет)
    Рост 172
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Остин 1:0 Монреаль Импакт США. МЛС, 3 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Остин 9 0 1 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.10.2022 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:0 Остин (Остин)
    16.10.2022 1' -46' Остин (Остин) 3:2
    (3:1)п    		 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    10.10.2022 1' -90' Остин (Остин) 1:1 Колорадо (Денвер)
    02.10.2022 Был в запасе Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 2:0 Остин (Остин)
    18.09.2022 1' -90' Остин (Остин) 1:1 Нэшвилл (Нэшвилл)
    11.09.2022 Был в запасе Сиэтл (Сиэтл) 3:0 Остин (Остин)
    67'
    04.09.2022 Был в запасе Нэшвилл (Нэшвилл) 3:0 Остин (Остин)
    01.09.2022 Был в запасе Остин (Остин) 1:2 Портленд (Портленд)
    27.08.2022 Был в запасе Остин (Остин) 4:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    21.08.2022 Был в запасе Миннесота Юнайтед (Миннесота) 2:1 Остин (Остин)
    14.08.2022 Был в запасе Остин (Остин) 4:3 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    30.05.2022 Был в запасе Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 4:1 Остин (Остин)
    19.05.2022 1' -64' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:2 Остин (Остин)
    13' 37'
    15.05.2022 53' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 2:1 Остин (Остин)
    78'
    09.05.2022 Был в запасе Остин (Остин) 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    30.04.2022 Был в запасе Хьюстон (Хьюстон) 1:2 Остин (Остин)
    24.04.2022 Был в запасе Остин (Остин) 3:0 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    17.04.2022 1' -56' Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 2:3 Остин (Остин)
    11.04.2022 60' -90' Остин (Остин) 1:0 Миннесота Юнайтед (Миннесота)
    03.04.2022 80' -90' Сан-Хосе (Сан-Хосе) 2:2 Остин (Остин)
    20.03.2022 Был в запасе Остин (Остин) 1:1 Сиэтл (Сиэтл)
    13.03.2022 Был в запасе Портленд (Портленд) 1:0 Остин (Остин)
    90'
    07.03.2022 Был в запасе Остин (Остин) 5:1 Интер (Майами)
    27.02.2022 71' -90' Остин (Остин) 5:0 Цинциннати (Цинциннати)
    74'
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