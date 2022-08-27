Йохан Валенсия - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Йохан
|Фамилия
|Валенсия
|Команда
|Остин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кали
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Йохан
|Фамилия
|Валенсия
|Команда
|Остин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кали
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Остин
|1:0
|Монреаль Импакт
|США. МЛС, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Остин
|9
|0
|1
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.10.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:0
|Остин (Остин)
|16.10.2022
|1' -46'
|Остин (Остин)
|3:2
(3:1)п
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|10.10.2022
|1' -90'
|Остин (Остин)
|1:1
|Колорадо (Денвер)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|2:0
|Остин (Остин)
|18.09.2022
|1' -90'
|Остин (Остин)
|1:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Сиэтл (Сиэтл)
|3:0
|Остин (Остин)
|67'
|04.09.2022
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|3:0
|Остин (Остин)
|01.09.2022
|Был в запасе
|Остин (Остин)
|1:2
|Портленд (Портленд)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Остин (Остин)
|4:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|2:1
|Остин (Остин)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Остин (Остин)
|4:3
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|30.05.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|4:1
|Остин (Остин)
|19.05.2022
|1' -64'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|1:2
|Остин (Остин)
|13' 37'
|15.05.2022
|53' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|2:1
|Остин (Остин)
|78'
|09.05.2022
|Был в запасе
|Остин (Остин)
|0:1
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Хьюстон (Хьюстон)
|1:2
|Остин (Остин)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Остин (Остин)
|3:0
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|17.04.2022
|1' -56'
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|2:3
|Остин (Остин)
|11.04.2022
|60' -90'
|Остин (Остин)
|1:0
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|03.04.2022
|80' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:2
|Остин (Остин)
|20.03.2022
|Был в запасе
|Остин (Остин)
|1:1
|Сиэтл (Сиэтл)
|13.03.2022
|Был в запасе
|Портленд (Портленд)
|1:0
|Остин (Остин)
|90'
|07.03.2022
|Был в запасе
|Остин (Остин)
|5:1
|Интер (Майами)
|27.02.2022
|71' -90'
|Остин (Остин)
|5:0
|Цинциннати (Цинциннати)
|74'