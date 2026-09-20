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АЕК
Кервин Арриага
Статистика
€ 2 млн
Кервин Арриага - статистика
АЕК
5 января 1998 (28)
#16 | Полузащитник
191 см
Гондурас
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
1 : 2
20.09.2026
АЕК
83' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Астерас
1 : 1
13.09.2026
АЕК
1' - 52'
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
1 : 0
08.09.2026
ЛАСК
90' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
АЕК
5 : 0
05.09.2026
Арис
80' - 90'
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
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США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
АЕК
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
1 : 2
20.09.2026
АЕК
83' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Астерас
1 : 1
13.09.2026
АЕК
1' - 52'
Греция. Суперлига, 3 тур
АЕК
5 : 0
05.09.2026
Арис
80' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Кифисиас
1 : 1
30.08.2026
АЕК
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