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    Томче Гроздановски - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Томче
    Фамилия Гроздановски
    Команда ВиОн
    Состав Основной
    Родной город Скопье
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 марта 2000 (22 года)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Северная Македония 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.06.2022 79' -90' Северная Македония 4:0 Гибралтар
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