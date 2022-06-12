Томче Гроздановски - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Томче
|Фамилия
|Гроздановски
|Команда
|ВиОн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Скопье
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 марта 2000 (22 года)
|Рост
|180
|Имя
|Томче
|Фамилия
|Гроздановски
|Команда
|ВиОн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Скопье
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 марта 2000 (22 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Северная Македония
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.06.2022
|79' -90'
|Северная Македония
|4:0
|Гибралтар