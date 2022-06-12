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Расписание матчей
Лига наций
Северная Македония - Гибралтар
Северная Македония - Гибралтар: обзор матча 12 июня 2022
Северная Македония
12.06.2022, воскресенье, 19:00
Лига наций, группа C4, 4 тур
4 : 0
Завершен
Гибралтар
4'
Э. Барди
14'
Б. Миовски
16'
Б. Миовски
31'
Д. Чурлинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Северная Македония - Гибралтар
87'
Желтая карточка
Д. Чиполина
84'
Желтая карточка
Д. Сержант
Желтая карточка
Б. Николов
83'
Замена
Т. Гроздановски
️️️️
Э. Эльмас
79'
74'
Замена
И. Джолли
️️️️
Д. Валарино
Замена
Д. Бабунски
️️️️
Б. Миовски
62'
60'
Замена
Д. Чиполина
️️️️
И. Бритто
60'
Замена
Д. Сержант
️️️️
Р. Чиполина
59'
Замена
Р. Стач
️️️️
Л. Кашаро
Замена
Э. Фазлагич
️️️️
Э. Барди
46'
Замена
В. Этеми
️️️️
Э. Алиоски
46'
46'
Замена
К. Ронан
️️️️
Г. Торилья
ГОЛ! 4:0!
Д. Чурлинов
Пас отдал
Т. Тодороски
31'
ГОЛ! 3:0!
Б. Миовски
16'
ГОЛ! 2:0!
Б. Миовски
Пас отдал
Э. Барди
14'
4'
Желтая карточка
Б. Лопеш
ГОЛ! 1:0!
Э. Барди
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Македония
12
Дамьян Шишковски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Никола Серафимов
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
23
Тодор Тодороски
ПЗ
11
Дарко Чурлинов
ЛВ
16
Бобан Николов
ЦП
10
Энис Барди
АП
7
Эльйиф Эльмас
АП
9
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Гибралтар
1
Брэдли Банда
ВР
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
12
Лу Эннсли
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
10
Лайам Уолкер
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
7
Ли Кашаро
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Северная Македония
0
Кристиан Наумовски
ВР
1
Деян Илиев
ВР
6
Визар Муслиу
ЦЗ
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
17
Валон Этеми
ЛВ
0
Энис Фазлагич
ОП
20
Стефан Спировски
ЦП
19
Милан Ристовски
ЦП
5
Томче Гроздановски
ЦП
24
Боян Димоски
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
0
Дориан Бабунски
ЦФ
Гибралтар
13
Брэдли Авеллано
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
4
Джек Сержант
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
8
Киан Ронан
ЦП
4
Николас Позо
ЦП
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
10
Кэлвин Морган
ЦФ
9
Рис Стач
ЦФ
13
Кристиан Лопес
ЦФ
3-2-1-3-1
12
Шишковски
4
Серафимов
5
Зайков
4
Ристевски
8
Алиоски
23
Тодороски
16
Николов
11
Чурлинов
7
Эльмас
10
Барди
9
Миовски
3-2-4-1
1
Банда
6
Чиполина
20
Бритто
6
Лопеш
2
Вайзмэн
17
Оливейро
3
Валарино
22
Торилья
10
Уолкер
12
Эннсли
7
Кашаро
8
Алиоски
17
Этеми
17
Этеми
8
Алиоски
10
Барди
0
Фазлагич
0
Фазлагич
10
Барди
7
Эльмас
5
Гроздановски
5
Гроздановски
7
Эльмас
9
Миовски
0
Бабунски
0
Бабунски
9
Миовски
3
Валарино
2
Джолли
2
Джолли
3
Валарино
6
Чиполина
4
Сержант
4
Сержант
6
Чиполина
20
Бритто
3
Чиполина
3
Чиполина
20
Бритто
22
Торилья
8
Ронан
8
Ронан
22
Торилья
7
Кашаро
9
Стач
9
Стач
7
Кашаро
Остались в запасе
Северная Македония
Гибралтар
0
Кристиан Наумовски
ВР
1
Деян Илиев
ВР
6
Визар Муслиу
ЦЗ
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
20
Стефан Спировски
ЦП
19
Милан Ристовски
ЦП
24
Боян Димоски
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
Главный тренер
Игор Ангеловски
13
Брэдли Авеллано
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
4
Николас Позо
ЦП
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
10
Кэлвин Морган
ЦФ
13
Кристиан Лопес
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Остались в запасе
0
Кристиан Наумовски
ВР
1
Деян Илиев
ВР
6
Визар Муслиу
ЦЗ
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
20
Стефан Спировски
ЦП
19
Милан Ристовски
ЦП
24
Боян Димоски
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
Остались в запасе
13
Брэдли Авеллано
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
4
Николас Позо
ЦП
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
10
Кэлвин Морган
ЦФ
13
Кристиан Лопес
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Статистика матча Северная Македония - Гибралтар
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Мунтян
(Бендеры)
Стадион:
Тоше Проески
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