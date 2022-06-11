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    Степа Мкртчян - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Степа
    Фамилия Мкртчян
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 февраля 2003 (20 лет)
    Рост 190
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Армения 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.09.2022 Был в запасе Ирландия 3:2 Армения
    24.09.2022 Был в запасе Армения 0:5 Украина
    14.06.2022 Был в запасе Армения 1:4 Шотландия
    11.06.2022 1' -90' Украина 3:0 Армения
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