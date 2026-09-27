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МЛС 2026
Команды
Атланта Юнайтед
Серхио Сантос
Статистика
€ 600 тыс
Серхио Сантос - статистика
Атланта Юнайтед
4 сентября 1994 (32), Белу-Оризонти
#19 | Нападающий
183 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Атланта Юнайтед
2 : 2
27.09.2026
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Портленд
0 : 1
20.09.2026
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 0
13.09.2026
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
10.09.2026
Орландо Сити
78' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Интер Майами
2 : 2
06.09.2026
Атланта Юнайтед
Был в запасе
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атланта Юнайтед
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Атланта Юнайтед
2 : 2
27.09.2026
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Портленд
0 : 1
20.09.2026
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 0
13.09.2026
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
10.09.2026
Орландо Сити
78' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Интер Майами
2 : 2
06.09.2026
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Атланта Юнайтед
0 : 2
30.08.2026
Шарлотт
64' - 90'
США. МЛС, 22 тур
Атланта Юнайтед
2 : 1
24.08.2026
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 2
20.08.2026
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Коламбус
2 : 0
25.05.2026
Атланта Юнайтед
69' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
10.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
83' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
14.03.2026
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
08.03.2026
Реал Солт-Лейк
86' - 90'
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