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    Донат Ррудхани - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Донат
    Фамилия Ррудхани
    Команда Арау
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 мая 1999 (23 года)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Янг Бойз 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 Был в запасе Андерлехт (Брюссель) 0:1
    (3:1)п    		 Янг Бойз (Берн)
    18.08.2022 Был в запасе Янг Бойз (Берн) 0:1 Андерлехт (Брюссель)
    11.08.2022 1' -90' Янг Бойз (Берн) 3:0 КуПС (Купио)
    04.08.2022 Был в запасе КуПС (Купио) 0:2 Янг Бойз (Берн)
    28.07.2022 1' -90' Янг Бойз (Берн) 3:0 Лиепая (Лиепая)
    21.07.2022 Был в запасе Лиепая (Лиепая) 0:1 Янг Бойз (Берн)
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