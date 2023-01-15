Сальваторе Эспозито - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Сальваторе
|Фамилия
|Эспозито
|Команда
|Специя
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 октября 2000 (22 года)
|Рост
|178
|Имя
|Сальваторе
|Фамилия
|Эспозито
|Команда
|Специя
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 октября 2000 (22 года)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Специя
|0:0
|Верона
|Италия. Серия А, 25 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Удинезе
|2:2
|Специя
|Италия. Серия А, 24 тур
|11.02.2023
|1' - 49'
|Эмполи
|2:2
|Специя
|Италия. Серия А, 22 тур
|39' 49'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Специя
|4
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|0:0
|Верона (Верона)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Специя (Ла Специя)
|11.02.2023
|1' -49'
|Эмполи (Эмполи)
|2:2
|Специя (Ла Специя)
|39' 49'
|05.02.2023
|1' -86'
|Специя (Ла Специя)
|0:3
|Наполи (Неаполь)
|27.01.2023
|79' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Специя (Ла Специя)
|88'
|22.01.2023
|46' -90'
|Специя (Ла Специя)
|0:2
|Рома (Рим)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:1
|Специя (Ла Специя)