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    Сальваторе Эспозито - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Сальваторе
    Фамилия Эспозито
    Команда Специя
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 октября 2000 (22 года)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Специя 0:0 Верона Италия. Серия А, 25 тур
    26.02.2023 Был в запасе Удинезе 2:2 Специя Италия. Серия А, 24 тур
    11.02.2023 1' - 49' Эмполи 2:2 Специя Италия. Серия А, 22 тур
    39' 49'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Специя 4 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Специя (Ла Специя) 0:0 Верона (Верона)
    26.02.2023 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:2 Специя (Ла Специя)
    11.02.2023 1' -49' Эмполи (Эмполи) 2:2 Специя (Ла Специя)
    39' 49'
    05.02.2023 1' -86' Специя (Ла Специя) 0:3 Наполи (Неаполь)
    27.01.2023 79' -90' Болонья (Болонья) 2:0 Специя (Ла Специя)
    88'
    22.01.2023 46' -90' Специя (Ла Специя) 0:2 Рома (Рим)
    15.01.2023 Был в запасе Торино (Турин) 0:1 Специя (Ла Специя)
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