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€ 3,50 млн

Алекс Рольдан - статистика

Сиэтл
28 июля 1996 (30)
#16 | Защитник
178 см
Сальвадор
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Сиэтл
3 : 1
27.09.2026
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 36 тур
Сиэтл
2 : 0
24.09.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 46'
США. МЛС, 27 тур
Колорадо
3 : 3
20.09.2026
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
13.09.2026
Сиэтл
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сиэтл
19
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Сиэтл
3 : 1
27.09.2026
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 36 тур
Сиэтл
2 : 0
24.09.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 46'
США. МЛС, 27 тур
Колорадо
3 : 3
20.09.2026
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
13.09.2026
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Сиэтл
2 : 2
29.08.2026
Чикаго Файр
1' - 69'
США. МЛС, 21 тур
Сиэтл
1 : 2
20.08.2026
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Сиэтл
0 : 2
17.08.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 85'
США. МЛС, 19 тур
Портленд
2 : 1
02.08.2026
Сиэтл
73' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Лос-Анджелес
1 : 0
25.05.2026
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Сиэтл
3 : 2
14.05.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Сиэтл
1 : 1
10.05.2026
Сан-Диего
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Канзаc Сити
1 : 1
02.05.2026
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Сиэтл
2 : 1
26.04.2026
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Сиэтл
4 : 1
19.04.2026
Сент-Луис
1' - 60'
США. МЛС, 6 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
05.04.2026
Сиэтл
88' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 0
22.03.2026
Сиэтл
1' - 22'
21'
США. МЛС, 4 тур
Сан-Хосе
0 : 1
16.03.2026
Сиэтл
65' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Сент-Луис
0 : 1
08.03.2026
Сиэтл
1' - 90'
44'
США. МЛС, 2 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
01.03.2026
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Сиэтл
2 : 0
23.02.2026
Колорадо
1' - 90'
61'
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