Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Болгария. Первая лига
Команды
Лудогорец
Эдвин Куртулуш
Статистика
€ 2,50 млн
Эдвин Куртулуш - статистика
Лудогорец
5 марта 2000 (26), Хальмстад
#15 | Защитник
185 см
Швеция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Болгария. Первая лига, 8 тур
Локомотив
1 : 2
06.09.2026
Лудогорец
Был в запасе
Статистика по турнирам
Болгария. Первая лига 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Болгария. Первая лига 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Болгария. Первая лига 2024/2025
Лига Европы 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Швеция. Аллсвенскан 2024
Лига конференций 2023/2024
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Лига наций 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лудогорец
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Лудогорец
2 : 2
30.07.2026
Хапоэль ТА
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Хапоэль ТА
2 : 0
23.07.2026
Лудогорец
1' - 76'
Главные новости
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
1
Видео
⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
12
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
3
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
2
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
13:05
5
Головин сделал выбор между «Монако» и ЦСКА
12:55
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+