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    Денис Пчелинцев - статистика

    #31 | Вратарь
    Имя Денис
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Пчелинцев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 1 декабря 1979 (43 года)
    Рост 189
    Вес 82
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сокол 1 -4 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.09.2015 1' -90' Сокол (Саратов) 2:4 Анжи (Махачкала)
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