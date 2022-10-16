Чарли МакКэн - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Чарли
|Фамилия
|МакКэн
|Команда
|Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ковентри
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Чарли
|Фамилия
|МакКэн
|Команда
|Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ковентри
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рейнджерс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.01.2023
|Был в запасе
|Килмарнок (Килмарнок)
|2:3
|Рейнджерс (Глазго)
|23.12.2022
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:1
|Рейнджерс (Глазго)
|20.12.2022
|Был в запасе
|Абердин (Абердин)
|2:3
|Рейнджерс (Глазго)
|15.12.2022
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|3:2
|Хиберниан (Эдинбург)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:1
|Рейнджерс (Глазго)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|1:0
|Хартс (Эдинбург)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Сент-Джонстон (Перт)
|2:1
|Рейнджерс (Глазго)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|4:1
|Абердин (Абердин)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|1:1
|Ливингстон (Ливингстон)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Мазервелл (Мазервелл)
|1:2
|Рейнджерс (Глазго)
|17.09.2022
|1' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|2:1
|Данди Юнайтед (Данди)