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Англия. Вторая лига
Команды
Челтенхэм
Чарли МакКэн
Статистика
€ 150 тыс
Чарли МакКэн - статистика
Челтенхэм
24 апреля 2002 (24), Ковентри
#8 | Полузащитник
173 см
Северная Ирландия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Вторая лига, 8 тур
Челтенхэм
2 : 1
26.09.2026
Честерфилд
1' - 90'
17'
Англия. Вторая лига, 7 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 1
19.09.2026
Челтенхэм
1' - 90'
90'
Англия. Вторая лига, 6 тур
Кроули Таун
1 : 3
12.09.2026
Челтенхэм
1' - 90'
32, 54'
Англия. Вторая лига, 5 тур
Челтенхэм
2 : 2
05.09.2026
Гримсби Таун
1' - 90'
12'
Англия. Вторая лига, 4 тур
Челтенхэм
3 : 2
01.09.2026
Йорк Сити
1' - 90'
86'
17'
Статистика по турнирам
Англия. Вторая лига 2026/2027
Англия. Вторая лига 2025/2026
Англия. Кубок 2024/2025
Англия. Вторая лига 2023/2024
Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Кубок лиги 2023/2024
Шотландия. Премьер-лига 2022/2023
Шотландия. Премьер-лига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Форест Грин
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1 раунд
Стокпорт Каунти
2 : 1
02.11.2024
Форест Грин
1' - 120'
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