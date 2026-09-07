Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Серия А 2026/2027
Команды
Лечче
Омри Гандельман
Статистика
€ 3 млн
Омри Гандельман - статистика
Лечче
16 мая 2000 (26)
#16 | Защитник
188 см
Израиль
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 3 тур
Кальяри
1 : 0
07.09.2026
Лечче
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Бельгия. Про-Лига 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Бельгия. Про-Лига 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
Лига наций 2024/2025
Олимпиада 2024
Бельгия. Про-Лига 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лечче
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 3 тур
Кальяри
1 : 0
07.09.2026
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
0 : 4
31.08.2026
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Венеция
0 : 2
23.08.2026
Лечче
90' - 90'
Главные новости
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
Видео
⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
12
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
3
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
2
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
13:05
5
Головин сделал выбор между «Монако» и ЦСКА
12:55
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+