Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Анзор Меквабишвили - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Анзор
    Фамилия Меквабишвили
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Родной город Тбилиси
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 июня 2001 (21 год)
    Рост 174
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.07.2022 1' -90' Динамо (Тбилиси) 2:3 Пайде (Пайде)
    • Читайте нас: 
    11