Анзор Меквабишвили - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Анзор
|Фамилия
|Меквабишвили
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июня 2001 (21 год)
|Рост
|174
|Имя
|Анзор
|Фамилия
|Меквабишвили
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июня 2001 (21 год)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2022
|1' -90'
|Динамо (Тбилиси)
|2:3
|Пайде (Пайде)