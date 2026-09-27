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МЛС 2026
Команды
Сиэтл
Пол Арриола
Статистика
€ 2 млн
Пол Арриола - статистика
Сиэтл
5 февраля 1995 (31)
#17 | Нападающий
167 см
США
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Сиэтл
3 : 1
27.09.2026
Миннесота Юнайтед
59' - 90'
83'
США. МЛС, 36 тур
Сиэтл
2 : 0
24.09.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 82'
48, 73'
41'
США. МЛС, 27 тур
Колорадо
3 : 3
20.09.2026
Сиэтл
72' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
13.09.2026
Сиэтл
79' - 90'
81'
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
США. МЛС 2026
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сиэтл
16
2
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Сиэтл
3 : 1
27.09.2026
Миннесота Юнайтед
59' - 90'
83'
США. МЛС, 36 тур
Сиэтл
2 : 0
24.09.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 82'
48, 73'
41'
США. МЛС, 27 тур
Колорадо
3 : 3
20.09.2026
Сиэтл
72' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
13.09.2026
Сиэтл
79' - 90'
81'
США. МЛС, 19 тур
Портленд
2 : 1
02.08.2026
Сиэтл
1' - 7'
6'
США. МЛС, 18 тур
Филадельфия Юнион
1 : 0
26.07.2026
Сиэтл
1' - 60'
США. МЛС, 17 тур
Остин
3 : 1
23.07.2026
Сиэтл
67' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Сиэтл
1 : 5
17.07.2026
Портленд
64' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Сиэтл
0 : 2
17.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 61'
США. МЛС, 13 тур
Сиэтл
3 : 2
14.05.2026
Сан-Хосе
82' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Сиэтл
1 : 1
10.05.2026
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Канзаc Сити
1 : 1
02.05.2026
Сиэтл
67' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Сиэтл
4 : 1
19.04.2026
Сент-Луис
1' - 46'
США. МЛС, 6 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
05.04.2026
Сиэтл
1' - 61'
США. МЛС, 5 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 0
22.03.2026
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Сан-Хосе
0 : 1
16.03.2026
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Сент-Луис
0 : 1
08.03.2026
Сиэтл
64' - 90'
81'
США. МЛС, 2 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
01.03.2026
Сиэтл
81' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Сиэтл
2 : 0
23.02.2026
Колорадо
88' - 90'
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