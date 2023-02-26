Брэндон Бай - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Брэндон
|Фамилия
|Бай
|Команда
|Нью-Инглэнд Революшн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 ноября 1995 (27 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Брэндон
|Фамилия
|Бай
|Команда
|Нью-Инглэнд Революшн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 ноября 1995 (27 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Нью-Инглэнд Революшн
|3:0
|Хьюстон
|США. МЛС, 2 тур
|65'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Шарлотт
|0:1
|Нью-Инглэнд Революшн
|США. МЛС, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|3:0
|Хьюстон (Хьюстон)
|65'
|26.02.2023
|1' -90'
|Шарлотт (Шарлотт)
|0:1
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)