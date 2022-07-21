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    Акор Адамс - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Акор
    Фамилия Адамс
    Команда Лиллестрем
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 января 2000 (23 года)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лиллестрем 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 Был в запасе Лиллестрем (Лиллестрем) 5:2 СИК (Сейняйоки)
    21.07.2022 1' -70' СИК (Сейняйоки) 0:1 Лиллестрем (Лиллестрем)
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