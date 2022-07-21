Акор Адамс - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Акор
|Фамилия
|Адамс
|Команда
|Лиллестрем
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 января 2000 (23 года)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Акор
|Фамилия
|Адамс
|Команда
|Лиллестрем
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 января 2000 (23 года)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лиллестрем
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|Был в запасе
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|5:2
|СИК (Сейняйоки)
|21.07.2022
|1' -70'
|СИК (Сейняйоки)
|0:1
|Лиллестрем (Лиллестрем)