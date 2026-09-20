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Италия. Серия B
Команды
Верона
Амин Сарр
Статистика
€ 2,40 млн
Амин Сарр - статистика
Верона
11 марта 2001 (25), Мальме
#9 | Нападающий
188 см
Швеция
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 5 тур
Верона
2 : 1
20.09.2026
Виченца
1' - 90'
74'
Италия. Серия В, 3 тур
Верона
5 : 0
06.09.2026
Ареццо
1' - 73'
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2026/2027
Италия. Серия А 2025/2026
Италия. Серия А 2024/2025
Германия. Бундеслига 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Голландия. Эредивизие 2022/2023
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Голландия. Эредивизие 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Верона
4
2
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 5 тур
Верона
2 : 1
20.09.2026
Виченца
1' - 90'
74'
Италия. Серия В, 3 тур
Верона
5 : 0
06.09.2026
Ареццо
1' - 73'
Италия. Серия В, 2 тур
Падова
1 : 1
29.08.2026
Верона
1' - 78'
67'
Италия. Серия В, 1 тур
Верона
1 : 2
23.08.2026
Асколи
1' - 90'
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