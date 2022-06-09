Роналдо - статистика
#12 | Вратарь
|Имя
|Роналдо
|Фамилия
|Страда
|Команда
|Атлетико Гойяненсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сальвадор
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|22 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|194
|Имя
|Роналдо
|Фамилия
|Страда
|Команда
|Атлетико Гойяненсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сальвадор
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|22 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|194
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Гойяненсе
|17
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.07.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|25.07.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|21.07.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|4:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|18.07.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Форталеза (Форталеза)
|11.07.2022
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|72'
|03.07.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:2
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|27.06.2022
|1' -90'
|Сеара (Форталеза)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|17.06.2022
|1' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|4:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|12.06.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|09.06.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:1
|Аваи (Флорианополис)
|05.06.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|31.05.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|21.05.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:0
|Коритиба (Коритиба)
|15.05.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|08.05.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|01.05.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|25.04.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)