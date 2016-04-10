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    Игорь Алексеев - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Игорь
    Отчество Николаевич
    Фамилия Алексеев
    Команда Сочи
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 октября 1984 (38 лет)
    Рост 187
    Вес 86
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сочи 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.04.2016 1' -90' Сочи (Сочи) 3:0 ЦРФСО (Смоленск)
    6'
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