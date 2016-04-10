Игорь Алексеев - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Алексеев
|Команда
|Сочи
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 октября 1984 (38 лет)
|Рост
|187
|Вес
|86
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Алексеев
|Команда
|Сочи
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 октября 1984 (38 лет)
|Рост
|187
|Вес
|86
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2016
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|3:0
|ЦРФСО (Смоленск)
|6'