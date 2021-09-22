Дензел Халл - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Дензел
|Фамилия
|Халл
|Команда
|АДО Ден Хааг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Роттердам
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 мая 2001 (21 год)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 275
тыс
|Имя
|Дензел
|Фамилия
|Халл
|Команда
|АДО Ден Хааг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Роттердам
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 мая 2001 (21 год)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фейеноорд
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2022
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:2
|Твенте (Энсхеде)
|11.05.2022
|46' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|0:1
|Фейеноорд (Роттердам)
|23.01.2022
|84' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:4
|Фейеноорд (Роттердам)
|15.01.2022
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|0:1
|Витесс (Арнем)
|25.09.2021
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|5:3
|НЕК (Неймеген)
|22.09.2021
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|3:1
|Херенвен (Херенвен)