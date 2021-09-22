Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дензел Халл - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Дензел
    Фамилия Халл
    Команда АДО Ден Хааг
    Состав Основной
    Родной город Роттердам
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 мая 2001 (21 год)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 275
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фейеноорд 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2022 Был в запасе Фейеноорд (Роттердам) 1:2 Твенте (Энсхеде)
    11.05.2022 46' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 0:1 Фейеноорд (Роттердам)
    23.01.2022 84' -90' НЕК (Неймеген) 1:4 Фейеноорд (Роттердам)
    15.01.2022 Был в запасе Фейеноорд (Роттердам) 0:1 Витесс (Арнем)
    25.09.2021 Был в запасе Фейеноорд (Роттердам) 5:3 НЕК (Неймеген)
    22.09.2021 Был в запасе Фейеноорд (Роттердам) 3:1 Херенвен (Херенвен)
    • Читайте нас: 
    11