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Сербия. Суперлига
Команды
Младост
Никола Бораниясевич
Статистика
€ 100 тыс
Никола Бораниясевич - статистика
Младост
19 мая 1992 (34)
#28 | Полузащитник
182 см
Сербия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Сербия. Суперлига, 8 тур
Младост
1 : 0
05.09.2026
Раднички
Был в запасе
Статистика по турнирам
Сербия. Суперлига 2025/2026
Турция. Суперлига 2024/2025
Швейцария. Суперлига 2023/2024
Лига Европы 2022/2023
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Швейцария. Суперлига 2022/2023
Швейцария. Суперлига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коньяспор
20
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 37 тур
Коньяспор
1 : 2
25.05.2025
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 35 тур
Коньяспор
2 : 1
10.05.2025
Ризеспор
86' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
02.05.2025
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Коньяспор
3 : 1
27.04.2025
Адана Демирспор
84' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Хатайспор
2 : 3
18.04.2025
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 0
05.04.2025
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Коньяспор
1 : 0
28.03.2025
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Коньяспор
1 : 0
15.03.2025
Бешикташ
85' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Эюпспор
2 : 1
09.03.2025
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Коньяспор
1 : 0
03.03.2025
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Сивасспор
1 : 1
22.02.2025
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Кайсериспор
3 : 2
08.02.2025
Коньяспор
1' - 46'
5'
Турция. Суперлига, 21 тур
Галатасарай
1 : 0
25.01.2025
Коньяспор
1' - 75'
Турция. Суперлига, 20 тур
Коньяспор
3 : 3
19.01.2025
Касымпаша
1' - 73'
Турция. Суперлига, 18 тур
Аланьяспор
2 : 1
03.01.2025
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Ризеспор
1 : 1
14.12.2024
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Адана Демирспор
0 : 1
30.11.2024
Коньяспор
1' - 90'
29'
Турция. Суперлига, 13 тур
Коньяспор
1 : 1
24.11.2024
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Гезтепе
2 : 0
10.11.2024
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Коньяспор
3 : 2
03.11.2024
Истанбул Башакшехир
88' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Газиантеп
3 : 1
27.10.2024
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
20.10.2024
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Коньяспор
2 : 1
06.10.2024
Эюпспор
1' - 90'
45'
Турция. Суперлига, 7 тур
Трабзонспор
3 : 2
29.09.2024
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
0 : 0
21.09.2024
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Самсунспор
0 : 1
14.09.2024
Коньяспор
1' - 90'
87'
Турция. Суперлига, 4 тур
Коньяспор
0 : 0
31.08.2024
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Бодрум
3 : 1
24.08.2024
Коньяспор
1' - 90'
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