Аллен Аригони - статистика
#34 | Защитник
|Имя
|Аллен
|Фамилия
|Аригони
|Команда
|Грассхоппер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Цюрих
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 ноября 1998 (24 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Аллен
|Фамилия
|Аригони
|Команда
|Грассхоппер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Цюрих
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 ноября 1998 (24 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лугано
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -58'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|3:1
|Лугано (Лугано)
|25'
|04.08.2022
|1' -90'
|Лугано (Лугано)
|0:2
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|35'