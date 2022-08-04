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    Аллен Аригони - статистика

    #34 | Защитник
    Имя Аллен
    Фамилия Аригони
    Команда Грассхоппер
    Состав Основной
    Родной город Цюрих
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 ноября 1998 (24 года)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лугано 2 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -58' Хапоэль БШ (Беер-Шева) 3:1 Лугано (Лугано)
    25'
    04.08.2022 1' -90' Лугано (Лугано) 0:2 Хапоэль БШ (Беер-Шева)
    35'
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